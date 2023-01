Rapita in Sibiu si dusa la Vad

Carolea Luminita, adolescenta de 14 ani din Sibiu care a fost "luata cu forta de catre patru persoane de sex masculin, mascate", in noaptea de duminica spre luni, 8/9 ianuarie, a fost gasita luni in judetul Brasov. Adolescenta a fost gasita in jurul orei 16:00 intr-o casa din localitatea Vad, comuna Sercaia, judetul Brasov."Minora este in acest moment condusa la sediul IPJ Sibiu pentru audieri in vederea lamuririi tuturor circumstantelor disparitiei sale. Cercetarile sunt continuate la ... citeste toata stirea