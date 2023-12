70% dintre romani se asteapta ca taxele sa creasca anul viitor, unul dintre cele mai mari procente la nivel global, arata raportul "Monitorul global al inflatiei" realizat in 33 de tari, printre care si Romania, de catre compania de cercetare Ipsos.Doar 6% din romani spun ca "traiesc confortabil" in ziua de astazi, iar 43% sunt ca "se descurca bine", in timp ce 28% spun ca "abia se descurca", 16% spun ca "le este greu", iar 6% spun ca le ... citeste toata stirea