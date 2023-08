Raportul preliminar al M.A.I in cazul exploziilor devastatoare de la o statie GPL care functiona ilegal la Crevedia indica faptul ca interventia propriu-zisa fizica a pompierilor a inceput dupa o ora de la prima explozie si declansarea incendiului."I. Descrierea evenimentuluiIn data de 26.08.2023, in jurul orelor 18:48, in incinta unui operator economic unde se aflau 3 cisterne de transport GPL, s-a produs o explozie urmata de incendiu.Arderea s-a manifestat cu flacara violenta si ... citeste toata stirea