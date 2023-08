Ultimul raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind cocaina, publicat in acest an, arata ca in Romania a crescut consumul acestui drog, mai ales in randul populatiei cu venituri mari. Raportul arata ca portul Constanta e folosit tot mai des de traficanti, iar una din explicatiile pentru cresterea traficului in Romania e colaborarea constanta intre retelele de crima organizata.Exista dovezi ca grupurile criminale straine au folosit porturile ucrainene pentru a evita controalele de ... citeste toata stirea