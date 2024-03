Raport: Peste 53% dintre fondatori sunt la cel putin al doilea startup fondat

Peste 53% dintre fondatorii de startup sunt la cel putin al doilea startup fondat, potrivit raportului "The State of Romanian-Born Early Stage Startups 2024", realizat de Launch Romania powered by BCR, in colaborare cu Google si partenerul fondator How to Web.Anul acesta, raportul reprezinta o analiza detaliata a evolutiei fondatorilor de startup-uri early-stage din Romania, dezvaluind o perspectiva completa asupra stadiului actual al acestora."Incepand din acest an, intram intr-o noua ... citește toată știrea