Rapsodia Romana nr. 1 se aude, saptamana aceasta, la Filarmonica Brasov!

Brasovenii vor putea asculta, joi seara, in cadrul concertului Filarmonicii, Rapsodia Romana nr 1, de Enescu. Maestrul Gheorghe Costin va dirija orchestra simfonica a Filarmonicii Brasov, iar agenda serii mai cuprinde lucrari de Xenakis, Stravinsky si Bartok. Concertul este inclus in evenimentele din cadrul Festivalului si Congresului International "Xenakis", care se desfasoara in aceasta perioada la Brasov si care este dedicat compozitorului si teoreticianului greco-francez nascut la Braila