Registrul Auto Roman este cu ochii pe cei care presteaza activitati de reparatii auto, insa o fac in afara legii si in conditii care nu pot garanta siguranta lucrarilor de reparatie.Aproape 1000 de ateliere de reparatii din toata tara au fost controlate de inspectorii RAR in ultimele 3 luni, in cadrul unor actiuni complexe. Sanctiunile au depasit un milion de lei.Inspectorii nostri ... citeste toata stirea