RAR Brasov: "Ne confruntam cu un val exponential de masini second-hand importate"

In timp ce inmatricularile de autovehicule noi au scazut, RAR Brasov se confrunta cu un numar tot mai mare de masini second-hand importate, ceea ce pune presiune institutia de autorizare.Inmatricularile de autovehicule noi, in Romania, au inregistrat o scadere de 10% in prima luna a acestui an, fata de ianuarie 2024. Pe segmentul autoturismelor full electrice, s-a raportat o diminuare de 28%, respectiv o cota de piata de 10 procente, reiese din datele Directiei Generale Permise de Conducere ... citește toată știrea