RAR: Deficiente majore la aproape 46% dintre masinile verificate in trafic

Aproape jumatate din cele peste 37.500 de masini verificate in trafic de RAR, aveau deficiente tehnice majore si periculoase.Inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) au controlat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele sase luni ale acestui an, 37.573 de vehicule, la nivelul intregii tari. 45,73% dintre acestea aveau deficiente tehnice majore si/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme.Potrivit ... citeste toata stirea