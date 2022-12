Rasnov: Agresata de fostul sot

Politia Statiunii Rasnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal deschis pentru savarsirea infractiunilor de "violenta in familie si amenintare", joi, 1 Decembrie, dupa ce politistii au fost sesizati de catre o femeie din localitate, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unor violente in familie."Din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit faptul ca, la aceeasi data, pe fondul unor discutii in contradictoriu, ce ar fi avut loc intre persoana reclamanta si fostul sot, femeia ar ... citeste toata stirea