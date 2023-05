Primii 6 participanti in programul Rasnov Creativ din proiectul Heritage Hub Rasnov au fost alesi, au anuntat initiatorii programului, cei de la Asociatia Mioritics. In cadrul proiectului, artistii vor beneficia de mentorat si schimb de bune practici sub coordonarea unei echipe de experti norvegieni nominalizati la Premiile Emmy 2023. In cadrul sesiunilor de mentorat este urmarita dezvoltarea activitatilor si produselor culturale in acord cu valorile istoriei locale, criteriile de calitate si ... citeste toata stirea