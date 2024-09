Rasnov: Doua zile pentru electricele si electronice inutile

Rasnovenii sunt asteptati la finalul acestei saptamani sa se debaraseze in mod responsabil de deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), in cadrul unei noi actiuni derulate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" (ADI ISO Mediu) Brasov. Astfel, sambata, 21 septembrie, si duminica, 22 septembrie, intre orele 10.00-17.00, locuitorii orasului pot preda aparatele electrice vechi sau stricate la unul dintre cele 4 puncte de colectare amenajate in localitate.De ... citește toată știrea