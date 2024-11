Rasnov: Iluminatul festiv va fi aprins pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei. Programul complet al evenimentelor

Duminica, 1 decembrie, rasnovenii sunt asteptati in Piata Unirii pentru a sarbatori Ziua Nationala a Romaniei, incepand cu ora 12.00.Aprinderea iluminatului festiv montat cu ocazia Sarbatorilor de Iarna si deschiderea Targului de Craciun la Rasnov, va avea loc duminica, 1 decembrie 2024, in jurul orei 16.00, in zona bradului din Piata Unirii."Duminica, 1 decembrie, va asteptam in Piata Unirii sa sarbatorim impreuna Ziua Nationala a Romaniei, iar pe seara sa aprindem iluminatul festiv! ... citește toată știrea