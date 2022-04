Politisti din cadrul Politiei Statiunii Rasnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" deschis pe numele unui "pusti" de 19 ani, fara permis, iesit noaptea la plimbare cu masina prin oras. "In noaptea de luni spre marti, 4/5 aprilie, oamenii legii au oprit in trafic, pentru control, ... citeste toata stirea