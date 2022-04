Incepand de astazi, 4 aprilie si pana vineri, 8 aprilie, in unitatile de invatamant din Rasnov dar si la policlinica din oras vor fi montate recipiente metalice pentru debarasarea electrocasnicelor de mici dimensiuni.Proiectul este realizat de asociatia Eco Civica Center, in parteneriat cu Primaria Orasului Rasnov.Locatiile in care vor exista astfel de recipiente ... citeste toata stirea