Rasnov: Un parc langa gara

Numeroasele probleme sesizate de rasnoveni de-a lungul timpului, legate de calea ferata ce trece prin oras, au fost discutate marti, 21 iunie, de primarul Rasnovului, Liviu Butnariu, cu reprezentantii Sucursalei CF Brasov (proprietarul infrastructurii feroviare) si cu cei ai firmei private care opereaza pe ruta Bartolomeu - Zarnesti.Un prim subiect a fost spatiul verde din zona garii, lasat de izbeliste de mult timp. De altfel, primarul a anuntat ca are in plan sa preia suprafata in cauza, ... citeste toata stirea