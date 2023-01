Rasnovenii isi pot plati din 10 ianuarie 2023 impozitele si taxele locale. Ca in fiecare an, plata se poate face atat "fizic", la casieria din incinta sediului Primariei Rasnov, cat si in format electronic, accesand www.ghiseul.ro sau de pe site-ul Primariei Rasnov, www.primariarasnov.ro (cu suport asigurat prin intermediul platformei "Global Pay").Totodata, contribuabilii vor plati si anul acesta impozite nemajorate, din ... citeste toata stirea