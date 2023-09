Rasnovenii vor avea ocazia in acest weekend sa scape de deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in mod responsabil. Campania este organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" Brasov, Primaria Rasnov, Ecotic, Eco Civica Center si operatorul local de salubritate.Astfel, rasnovenii care au acasa aparate electrice sau electronice inutile, le pot depune la unul dintre cele patru puncte de colectare ce vor functiona in oras in 16 si 17 septembrie, intre orele ... citeste toata stirea