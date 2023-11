Asteptat cu nerabdare de rasnoveni, bradul de Craciun al orasului a fost adus joi, 23 noiembrie, in cursul serii in Piata Unirii. Arborele a fost adus din Valea Paltinului, iar pentru taierea, montarea pe platforma, transportul si montarea lui a fost nevoie de o zi. "Bradul a fost extras din fondul forestier al orasului Rasnov. Are aproximativ 20 de metri si peste 70 de ani", a explicat directorul Ocolului Silvic Rasnov, Puiu Gheorghe.In perioada urmatoare, Ocolul Silvic Rasnov va mai aduce ... citeste toata stirea