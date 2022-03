Rasnovul isi face propriul "RATBV electric"

Rasnovul se pregateste de urmatoarea etapa de dezvoltare, care implica solutiile prietenoase cu mediul in ceea ce priveste transportul in comun. Primaria Rasnov a inceput demersurile pentru achizitia unor microbuze electrice pentru linii interne in oras, proiect pregatit pentru inscrierea la finantare prin PNRR.Punctul central al retelei de transport in comun va fi Gara Rasnov, aici urmand a fi amenajat un terminal modern, care sa preia inclusiv calatorii ce vor veni cu trenul, in contextul ... citeste toata stirea