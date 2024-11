Rasnovul isi valorifica "Seniorii cu Pasiuni"

"Seniori cu pasiuni. La Rasnov pasiunea ta infloreste" este cel mai nou proiect din comunitatea Orasului Rozelor. "Seniorii sunt o categorie importanta pentru societate, mai ales cand vine vorba de experienta lor de viata si profesionala in diferite domenii de activitate. Puterea exemplului este valoroasa, iar seniorii au acest har de a ne face sa ne simtim in echilibru cu vremurile in care traim si directia in care alegem sa ne indreptam. Multi din ei au pasiuni si dorinta de a le pune in ... citește toată știrea