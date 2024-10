Rasnovul planteaza brazi argintii pentru acest Craciun si viitoarele Craciunuri

Primaria Rasnov a inceput, deja, pregatirile pentru sarbatorile de iarna. La fel ca in anii trecuti, in fiecare cartier din oras va exista cate un brad, ce va fi impodobit in spiritul Craciunului. Insa, spre deosebire de anii trecuti, acestia nu vor mai fi taiati, ci au fost plantati. Mai exact, conform reprezentantilor Primariei Rasnov, in oras au fost plantati 13 braduti argintii in locurile in care, an de an, se impodobesc brazii.Bradutii au fost plantati pe domeniul public, cu ajutorul ... citește toată știrea