Parintii si copiii din Rasnov, aflati in situatii de dificultate, vor avea un centru de zi, in care vor beneficia de consiliere si vor putea participa la activitati menite sa previna abandonului familial si scolar, dar si sa le permita integrarea sociala si profesionala.Pentru realizarea acestui centru, in sedinta de plen din 27 iulie, consilierii locali rasnoveni au aprobat in proiectul propus de primarul Rasnovului, Liviu Butnariu, privind incheierea unui acord de asociere cu Fundatia Hope ... citeste toata stirea