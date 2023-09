Cetatea Rasnov este ocupata de urmasii vikingilor, iar rasnovenii si turistii vor putea afla in acest weekend cum traiau nordicii in urma cu multe secole, asta in cadrul Festivalului Medieval ce se desfasoara in perioada 7 - 10 septembrie. Festivalul este organizat de Asociatia Mioritics, in parteneriat cu Primaria Rasnov si face parte dintr-un proiect cu finantare europeana, Heritage Hub Rasnov.La Festivalul Medieval Rasnov vor participa peste 40 de invitati speciali din Norvegia si alte ... citeste toata stirea