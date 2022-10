In zilele de 1, 2, 4 si 5 noiembrie 2022, RATBV S.A. suplimenteaza capacitatea de transport pe linia 41, care asigura legatura intre capatul de linie Livada Postei si statia "Cimitirul Central" (cu capat de linie in cartierul Stupini).Modificarea este determinata de fluxul mare de calatori ce se inregistreaza in fiecare an, in aceasta perioada, pe tronsonul mentionat.Astfel, pe ... citeste toata stirea