La solicitarea Primariei orasului Rasnov RATBV suplimenteaza numarul de curse incepand cu 02/03.08.2023 pana in 06/07.08.2023 pe traseul metropolitan ce are indicativul 130, datorita desfasurarii festivalului "Rockstadt Extreme Fest".Astfel, in cele cinci zile ale festivalului, autobuzele de pe linia 130 vor efectua suplimentar urmatoarele ... citeste toata stirea