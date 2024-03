Rata anuala a inflatiei a incetinit usor in februarie, la 7,2%

Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 a fost 7,2%, anunta azi Institutul National de Statistica. Indicatorul ajunsese in ianuarie la 7,4%, de la 6,7% in decembrie. In intervalul analizat, preturile marfurilor alimentare au crescut cu 4,48%, iar cele ale marfurilor nealimentare cu 7,82%Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 a fost 7,2%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie ... citește toată știrea