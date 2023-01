Preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, este 16,4%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 fusese de 16,8%. Energia electrica, gazele si incalzirea centrala ... citeste toata stirea