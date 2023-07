Rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni, potrivit actualelor evaluari, in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu, din mai 2023, in principal sub influenta efectelor de baza si a corectiilor descendente consemnate in trimestrele precedente de cotatiile unor marfuri, conform Bancii Nationale a Romaniei.Potrivit BNR, incertitudini si riscuri la adresa perspectivei decurg totusi din masura de plafonare temporara a adaosului comercial la produse alimentare de ... citeste toata stirea