Consilierii judeteni brasoveni s-au reunit sambata, 1 iulie, intr-o sedinta de plen de indata, pentru aproba prelungirea actualului Program de transport public de calatori (cu autobuzul) prin curse regulate si a licentelor de traseu pe alte rute decat cele deservite de RATBV in zona metropolitana. Aprobarea acestei hotarari vine in contextul in care in 30 iunie au expirat vechile licente de transport, iar operatorii privati care au curse pe raza judetului Brasov nu mai aveau o baza legala ... citeste toata stirea