Autoritatile continua procedurile birocratice in vederea preluarii transportului public spre si dinspre Sacele de catre operatorul regional RATBV SA. In acest sens, sunt necesare o serie de hotarari ale consiliilor locale din Brasov si Sacele, dar si un aviz al Consiliului Concurentei.Dupa ani in care si-a mentinut propriul serviciu de transport public, municipiul Sacele s-a vazut nevoit sa renunte la acesta, iar contractul incheiat cu societatea Servicii Sacelene mai este valabil doar pana ... citeste toata stirea