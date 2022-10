Primaria Municipiului Sacele a primit finantare europeana in valoare de 27.251.476 lei, in urma unui proiect depus impreuna cu Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public Brasov in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta 10 - Fondul local."Proiectul presupune modernizarea ... citeste toata stirea