Rata anuala a inflatiei a scazut la 8,1% in luna octombrie 2023, de la 8,8% in septembrie, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).Cele mai mari majorari, in perioada octombrie 2023 - octombrie 2022, au fost inregistrate la servicii (12,20%), in vreme ce preturile marfurilor alimentare s-au marit cu 8,66%, iar cele ale marfurilor nealimentare cu 6,24%.Cele mai mari scumpiri in octombrie 2023 fata de octombrie 2022:Aerian ... citeste toata stirea