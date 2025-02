Rata inflatiei in Romania: Scadere la 4,95% in ianuarie 2025

Rata inflatiei in Romania a inregistrat o scadere in luna ianuarie 2025, ajungand la 4,95%, fata de 5,14% in decembrie 2024. Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS), aceasta evolutie a fost influentata de cresterea preturilor la diferite categorii de produse si servicii:Marfuri alimentare: +4,54%Marfuri nealimentare: +4,60%Servicii: +6, ... citește toată știrea