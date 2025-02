Rata inflatiei se mentine in tendinta generala descrescatoare

Rata inflatiei in Romania, bazata pe indicii preturilor de consum, urmeaza o tendinta descrescatoare pe parcursul anului 2024, iar o stabilizare in partea superioara a intervalului tinta este asteptata din 2026, conform declaratiilor guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.Rata inflatiei"In pofida tensiunilor internationale dintre Statele Unite si Uniunea Europeana, care nu au fost incluse in prognoza noastra, inflatia se mentine intr-o evolutie descendenta. Rata inflatiei ... citește toată știrea