Rata somajului in luna martie 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna februarie 2023 (5,5%), arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), citate de News.ro."Rata somajului in luna martie 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna ... citeste toata stirea