Rata somajului din Romania a ajuns la 3,09% in luna mai

Rata somajului in Romania se situa, la finele lunii mai, la 3,09%, cu 0,01 puncte procentuale sub nivelul din luna anterioara, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) si citate de Agerpres.Astfel, in perioada analizata, numarul total de someri a fost de 248.909 de persoane, dintre care 49.751 someri indemnizati ... citește toată știrea