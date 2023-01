Rata somajului, in scadere la sfarsitul lui 2022

Rata somajului in forma ajustata sezonier a scazut usor, la 5,4%, in luna noiembrie a acestui an, de la 5,5% in octombrie, insa somajul in randul tinerilor se afla la un nivel semnificativ, 22,9%, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul National de Statistica.Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna noiembrie a anului 2022 a fost de 447.700 persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (453.200 persoane), cat si fata de luna noiembrie 2021 (450,9 mii ... citeste toata stirea