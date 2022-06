RATBV a primit primele autobuze electrice pentru linia 5

Primele doua autobuze electrice articulate (cu lungimea de 18 m) au ajuns zilele acestea la Brasov, iar RATBV a inceput procedurile de omologare si inmatriculare. Potrivit estimarilor Primariei Brasov, noile masini vor intra in circulatie in cateva saptamani, la finalul lunii iunie sau inceputul lunii iulie.Autobuzele fac parte dintr-un lot 12 vehicule achizitionate de la compania Karsan din Turcia, cu fonduri europene in cadrul parteneriatului dintre Ministerul Dezvoltarii si Municipiul ... citeste toata stirea