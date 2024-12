RATBV are in plan sa extinda liniile de transport catre Cimitirul Municipal si Cimitirul Micsunica

Doua linii de transport in comun operate de RATBV ar putea fi extinse, respectiv linia 41 (Lujerului - Livada Postei), catre Cimitirul Municipal, si linia 56 (Roman - Cimitir Micsunica). Astfel, intentia RATBV este ca linia 41 sa fie prelungita cu doua statii, pe sectorul str. Barsei - Ferma Gazon. In ceea ce priveste linia 56, aceasta urmeaza a fi extinsa in cartierul Uzina 2, cu doua ... citește toată știrea