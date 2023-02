RARTBV cauta asiguratori pentru cele 111 autobuze electrice aflate in flota operatorului. Valoarea totala a contractelor (RCA si Full Casco) este estimata la 5,403 milioane de lei, iar politele de asigurare vor avea o valabilitate de 12 luni.Politele vor acoperi, printre altele, daunele produse in urma coliziunii cu alte vehicule, caderea autobuzului in prapastie, ... citeste toata stirea