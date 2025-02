RATBV inchiriaza "compostoare"

RATBV ar urma sa inchirieze aparate de validat cardurile si biletele de calatorie, precum si routere pentru mijloacele de transport calatori pe care le are in flota, dar nu sunt dotate cu astfel de sisteme si implicit nu pot circula. In acest sens, operatorul ar urma sa incheie un acord-cadru valabil pe o perioada de 4 ani, iar costurile sunt estimate la suma de 192.000 de lei fara TVA, respectiv 228.480 lei cu TVA.Echipamentele ar urma sa fie instalate in 15 autobuze articulate. Potrivit ... citește toată știrea