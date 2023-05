RATBV ii anunta pe utilizatorii liniei 20 (Livada Postei - Poiana Brasov) despre faptul ca in zilele de weekend sau de sarbatori legale autobuzele de pe aceasta linie vor opri in capatul Livada Postei la peronul al doilea de la trotuarul din fata Casei Baiulescu.Masura are caracter experimental, pe perioada sezonului cald si este determinata de nevoia ... citeste toata stirea