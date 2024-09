RATBV modifica programul autobuzului turistic. Pana in 6 octombrie va circula doar sambata si duminica

RATBV a anuntat ca suspenda din data de 11 septembrie linia cu indicativul 20B, Livada Postei - Belvedere, in zilele lucratoare. Acest traseu, deservit de autobuzul etajat, va fi parcurs pana in 6 octombrie doar in zilele de sambata si duminica, atunci cand vremea este prielnica pentru circulatia cu acest tip de vehicul."Astfel, in aceasta toamna Brasovul va mai putea fi admirat de la inaltime doar in zilele de 14, 15, 21, 22, 28 si 29 septembrie si in 5 si 6 octombrie, ... citește toată știrea