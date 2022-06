RATBV reintroduce in circulatie 10 autobuze electrice SOR

RATBV reintroduce in circulatie de joi, 30 iunie, cele 10 autobuze electrice SOR cu lungimea de 8 metri. Autovehiculele au primit certificari din partea specialistilor care le-au verificat ca pot fi utilizate in conditii de siguranta.Precizam faptul ca in urma incidentului de saptamana trecuta, RATBV a scos din circulatie toate cele 60 de autovehicule de acest tip pe care le detine, in vederea realizarii unor verificari tehnice amanuntite. De ... citeste toata stirea