RATBV scoate la vanzare 11 autobuze si troleibuze

Operatorul de transport RATBV SA va organiza si in acest an o licitatie pentru a vinde o parte dintre vechile autobuze si troleibuze pe care le-a scos din uz. In total, este vorba de 11 masini, dintre care 6 sunt troleibuze.Cel mai scump este un troleibuz FBW, care a parcurs 298.767 de kilometri si a fost evaluat la suma de 25.328 lei, fara TVA. Alte trei troleibuze se vand insa cu doar 8.000 de lei, bucata. In cazul autobuzelor, cele mai scumpe este un MAN, evaluat la 14.354 lei, ... citeste toata stirea