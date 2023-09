Sistemul de management informatizat al RATBV va fi extins in perioada urmatoare, printr-un proiect cu finantare europeana, in valoare de 12.326.836 de lei, accesat de Primaria Brasov. Mai exact, prin acest proiect vor fi achizitionate echipamente dar si solutii informatice, care sa permita o mai buna gestionare a transportului in comun. De asemenea, 30 de agenti economici vor fi dotati cu sisteme ce permit incarcarea cardurilor electronice de transport.Astfel, pentru autobuze vor fi ... citeste toata stirea