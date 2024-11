"Razboi de exercitiu", la Cincu. 1.500 de militari din 8 tari, avioane de lupta, blindate si elicoptere

Aproape 1.500 de militari din Belgia, Franta, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Romania si Statele Unite s-au instruit in aceste zile la un exercitiu comun al NATO, la Centrul National de Instruire Intrunita ,,Getica" de la Cincu, in judetul Brasov, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. In total, peste 200 de mijloace militare au fost aruncate un lupta. Printre acestea, aeronave de tip F16, F18 si IAR 330 PUMA Socat. Este vorba de exercitiul Dacian Fall 2024 (DAFA24), condus ... citește toată știrea