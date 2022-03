Razboi in Ucraina, ziua 17: Alarme aeriene, vineri noapte si sambata dimineata in numeroase mari orase. Rusii bombardeaza Kievul si se apropie incet de capitala

Presedintele Zelenski a declarat ca Ucraina a ajuns la un "punct de cotitura strategic" in razboi, iar sirenele de raid aerian au rasunat in majoritatea oraselor la primele ore ale diminetii de sambata. Trupele rusesti par sa fi venit si mai aproape de Kiev, tragand cu artileria spre zonele rezidentiale, unii localnici spunand ca sunt cele mai dure bombardamente de pana acum.Bombardamente au fost in aceasta noapte si asupra orasului Nikolaev, unde a fost lovit inclusv spitalul oncologic. ... citeste toata stirea