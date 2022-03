Razboi in Ucraina, ziua a saptea. Noi negocieri

Este a saptea zi de razboi, iar Ucraina rzista. Armata rusa a continuat bombardamentele in Kiev si alte orase ucrainene. In urma exploziilor, au fost raportate mai multe victime in randul civililor. Trupele lui Putin au intrat in Herson. Potrivit autoritatilor din Ucraina, orasele din prima linie Harkov, Sumy si Mariupol inca rezista impotriva invaziei ruse. Serviciile de urgenta din orasul Harkov au transmis ca patru persoane au fost ucise de bombardamentele rusesti in aceasta dimineata dupa ... citeste toata stirea